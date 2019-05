Pegida-betoging Eindhoven beëindigd na onrust

De politie heeft zondagavond een betoging van Pegida in Eindhoven beëindigd. Ze kon de veiligheid van de demonstranten en omwonenden niet meer garanderen. Een grote groep tegendemonstranten, bestaande uit honderden allochtone jongeren, gooide met stenen en andere voorwerpen. De Mobiele Eenheid voerde diverse charges uit.

Het uiterst rechtse Pegida wilde demonstratief varkensvlees gaan eten bij de Al Fourqaan-moskee. Er was geen tegendemonstratie aangemeld. De enkele tientallen Pegida-aanhangers werden door de politie in veiligheid gebracht. Twaalf mensen die zich tegen de demonstratie en de politie keerden, zijn aangehouden. Aan het eind van de avond werd het rustig in de stad.

Pegida-voorman Edwin Wagensveld klaagde net voordat de demonstratie werd beëindigd in een zelfgemaakte video dat hij en zijn mededemonstranten niet verder mochten lopen. „Vanwege zwaar geweld, moslims die met stenen en met hekken en weet ik wat gooien.”