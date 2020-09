Pegida-aanhangers niet vervolgd voor actie bij sinterklaasintocht

Het Openbaar Ministerie zal elf mensen die bij de landelijke sinterklaasintocht in Apeldoorn in 2019 werden opgepakt, niet verder vervolgen. De Pegida-aanhangers, onder wie voorman Edwin Wagensveld, waren verkleed als Zwarte Piet en weigerden naar het demonstratievak te gaan. Volgens het OM is niet komen vast te staan of de actie "het karakter van een demonstratie" kreeg en of de elf wel naar het demonstratievak gedirigeerd hadden mogen worden.

Volgens justitie wilde de groep pepernoten of snoepgoed uitdelen. "Dit is vooraf niet gezien als een demonstratie die moest worden aangemeld", aldus het OM. Omdat leden van de groep in gesprek gingen met de pers en leuzen riepen naar het publiek, leek het op een demonstratie uit te draaien. De groep weigerde op bevel van de politie naar het demonstratievak te gaan, waarop werd overgegaan tot aanhouding.

Het is niet duidelijk geworden, zegt het OM, wat er tegen pers en publiek is gezegd en dus is niet vastgesteld dat er sprake was van een demonstratie. Verkleed zijn als Zwarte Piet was toegestaan, zegt justitie, en het in die uitdossing uitdelen van pepernoten kan niet worden beschouwd als een betoging.