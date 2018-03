Pedofiel weer in de fout: cel en opnieuw tbs

Een 41-jarige man uit Groesbeek is veroordeeld tot een celstraf van vijftien maanden en tbs met dwangverpleging voor het bezit en verspreiden van kinderporno. De man had bijna 30.000 kinderpornofoto’s in zijn bezit en heeft die ook verspreid.

In 2009 werd de man ook al veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Hij kreeg daarvoor eveneens tbs opgelegd, maar de maatregel was vastgesteld op hooguit vier jaar, zodat hij in 2013 vrijkwam. De verdachte weigerde in dit proces een nieuw persoonlijkheidsonderzoek, maar de rechtbank in Arnhem heeft hem toch tbs opgelegd.

De rechtbank baseerde zich op een rapport uit 2009 waarin een psychiater aangaf dat de stoornissen die zijn vastgesteld, blijvend van aard zijn. Het gaat om een verstandelijke handicap met antisociale persoonlijkheidskenmerken en waarschijnlijk pedofilie. De rechtbank gaat ervan uit dat hij deze stoornissen nog steeds heeft en dat de kans groot is dat de man in herhaling valt.