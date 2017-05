Pechtold wil SP én PvdA aan boord

D66-leider Alexander Pechtold wil dat VVD, CDA en D66 gaan onderhandelen over een kabinet met SP én PvdA. Beide partijen hebben al in alle toonaarden nee gezegd, maar Pechtold hoopt dat vooral SP-voorman Emile Roemer zich in het weekend heeft bedacht.

Het is voor het eerst dat Pechtold een regeringscoalitie van vijf partijen voorstelt. Tot dusver wilden VVD, CDA en D66 steeds een vierde partij zoeken om samen een kabinet te vormen. CDA-leider Sybrand Buma zei eerder maandag al dat hij niets ziet in een vijfpartijenkabinet.

Pechtold vertelde informateur Edith Schippers maandagochtend dat hij een regeringscoalitie wil met een stabiele meerderheid in beide Kamers, die links en rechts verbindt. Voor onderhandelen met de ChristenUnie, die maar een heel krappe meerderheid levert, voelt hij daarom nog steeds niets.

Omdat zijn eerste voorkeurscoalities, met respectievelijk GroenLinks, SP of PvdA, voorlopig uitgesloten lijken, voelde Pechtold zich geroepen een nieuwe mogelijkheid te opperen. Hij hoopt dat de SP onderhandelingen wel aandurft als er een extra linkse partij aanschuift.

Roemer bedankte donderdag wel erg snel voor een uitnodiging aan te schuiven aan de onderhandelingstafel, aldus Pechtold. Hij sluit niet uit dat de bedenktijd die Schippers de partijen gunde Roemer tot andere gedachten heeft gebracht. De D66-leider verwees ook naar opinie-onderzoek van afgelopen weekend, waaruit bleek dat de SP-achterban wel voelt voor onderhandelen met VVD, CDA en D66.