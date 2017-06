Pechtold „uiterst teleurgesteld”

D66-leider Alexander Pechtold is „uiterst teleurgesteld” dat het onmogelijk is gebleken een kabinet te vormen van VVD, CDA, D66 en GroenLinks. Hij wil geen schuldige aanwijzen, maar sprak wel van „politiek onvermogen en politieke onwil”. GroenLinks zei maandagavond „nee” tegen een eindvoorstel van informateur Herman Tjeenk Willink over het vluchtelingenbeleid. D66 was daarmee wel akkoord, net als VVD en CDA.

Pechtold zei maandagavond niet te weten hoe het nu verder moet met de kabinetsformatie. Een coalitie met als vierde partner de ChristenUnie wijst hij nog steeds af. De D66-leider is nog steeds voorstander van een „,stabiele meerderheidscoalitie die conservatieve en progressieve partijen verbindt”. En coalitie met de ChristenUnie zou in Tweede en Eerste Kamer maar een meerderheid van één zetel hebben en is dus volgens Pechtold niet stabiel genoeg. D66 blokkeerde tot dusver samenwerking met deze partij ook vanwege de verschillen op onder meer het gebied van stervenshulp.