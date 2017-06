Pechtold houdt vast aan GroenLinks

D66-leider Alexander Pechtold houdt vast aan zijn voorkeur voor een coalitie met daarin ook GroenLinks. Dat heeft Pechtold donderdag laten weten na zijn gesprek met de nieuwe informateur Herman Tjeenk Willink.

Eerder mislukten onderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks over een nieuw kabinet. Pechtold sluit niet uit dat onder de nieuwe informateur de gesprekken misschien toch kunnen worden hervat.

„Er zijn vijf partijen, waaronder GroenLinks, uitgenodigd. Mijn inzet is een kabinet dat progressief en conservatief verbindt. Daar beantwoordt een kabinet met GroenLinks wel aan”, aldus Pechtold.

Hij zegt ook dat hoewel GroenLinks nog steeds zijn voorkeur heeft, er ook moet worden gekeken of de informateur uit de telefoongesprekken met andere politiek leiders nog andere ideeën heeft opgedaan. Volgens hem is tijdens zijn gesprek met Tjeenk Willink nog niet over nieuwe varianten gesproken.

Pechtold ziet zelf geen aanleiding om nog een keer met de ChristenUnie te gaan praten. Vorige week liep het tijdens een verkennend gesprek tussen D66 en de christelijke partij al fout.