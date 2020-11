Pech leidt tot ontdekking 5000 kilo vuurwerk langs A50

De politie heeft 5000 kilo professioneel vuurwerk in beslag genomen die als lading werd aangetroffen in een kleine vrachtwagen, die met een lekke band langs de weg stond. Dat gebeurde op de vluchtstrook van de A50 bij Sint Oedenrode (Noord-Brabant).

De lading werd ontdekt toen een weginspecteur van Rijkswaterstaat wilde helpen. Nadat hij de inhoud van de truck had gezien zag, alarmeerde hij de politie. Die heeft een 23-jarige man uit Deventer die bij het voertuig stond, aangehouden. Een tweede inzittende wist te ontkomen, maakte de politie donderdag bekend.

De weginspecteur zag de onverlichte wagen op de vluchtstrook staan en bood hulp aan bij het verwisselen van de band. Ook een berger die vervolgens te hulp schoot met een speciale krik, slaagde er niet in de auto op te krikken. De inzittenden hadden het onderling over een lading oude koelkasten. Een blik op de inhoud van de bak leerde dat er dozen stonden met opschriften die vuurwerk deden vermoeden. Reden voor de inspecteur en berger om de politie in te lichten.