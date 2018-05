In Wijk bij Duurstede zijn dinsdagavond de nieuwe wethouders geïnstalleerd.

Hans Marchal van de Protestant-Christelijke Groepering en Wil Kosterman van GroenLinks keren terug in het college.

De derde wethouder is Willem Joustra. Zijn partij, de VVD, met vier raadsleden de grootste in de gemeente Wijk bij Duurstede, vervangt in het college de SP, die bij de verkiezingen twee van haar vijf raadszetels verloor.

De PCG kreeg de meeste stemmen in de kern Langbroek.