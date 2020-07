PAX wil excuses regering aan nabestaanden Srebrenica

De Nederlandse regering zou excuses moeten aanbieden dat het 25 jaar geleden niet gelukt is om de val van de Bosnische enclave Srebrenica te voorkomen. Dat zegt Dion van den Berg van vredesorganisatie PAX tegen EenVandaag.

Van den Berg noemt de videoboodschap van premier Rutte zaterdag bij de herdenking een gemiste kans. „Het is goed dat Rutte direct de moeders toesprak, maar het was nog zoveel krachtiger geweest als hij de Nederlandse fouten zou hebben benoemd en erkend en excuses zou hebben aangeboden. Dat zou een heilzame werking hebben, voor de overlevenden en voor Nederland. Het voelt nu toch als een gemiste kans.”

Excuses aan de nabestaanden van de 8000 vermoorde Bosniërs zijn op zijn plaats, vindt PAX. Wat de vredesorganisatie betreft hoort daar ook een vorm van herstelbetalingen bij, in de vorm van een internationaal fonds. „Dat zal altijd symbolisch zijn, maar dat hoort er wel bij. Wij vinden het belangrijk dat Nederland een rol pakt om Srebrenica als stad weer wat perspectief te geven,” zegt Van den Berg.

Volgens PAX heeft Nederland een aantal fouten gemaakt waardoor de genocide niet voorkomen werd. „Allereerst zijn er inschattingsfouten gemaakt bij de opzet van de missie, Nederland ging er te licht bewapend naartoe,” zegt Van den Berg.

„Daarna is, toen duidelijk werd dat de Serviërs de VN-aanwezigheid niet meer accepteerden, niet adequaat gehandeld. Dat is niet alleen de Nederlandse verantwoordelijkheid geweest; de VN heeft als geheel daarin gefaald. En na de val van de enclave is te weinig gedaan om mensen toch nog te beschermen. De Hoge Raad heeft vorig jaar geoordeeld dat Dutchbat onrechtmatig handelde door 350 mannen van de compound te sturen.”