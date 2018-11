Pauze tussen ambtsgebed en raadsvergadering in Kampen

De gemeenteraad van Kampen last een pauze van vijf minuten in tussen het ambtsgebed en de start van de raadsvergadering. In het fractievoorzittersoverleg is besloten om vijf minuten pauze te nemen tussen het uitspreken van het ambtsgebed en het openen van de vergadering om 19.30 uur, meldde burgemeester Bort Koelewijn donderdag in het AD.

Volgens een meerderheid doet dit meer recht aan de diversiteit in Kampen. In 2016 besloot de raad in Kampen het ambtsgebed buiten de raadsvergadering te plaatsen.