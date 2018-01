Pauselijke zegen bij Nederlandse orchideeën

De Nederlandse bloemensector is al weer druk met de voorbereiding voor de paasmis op het Sint-Pietersplein in Rome. Paus Franciscus zal op 1 april tijdens het uitspreken van het Urbi et Orbi, de traditionele zegen, weer omringd zijn door bloemen uit ons land. De orchideesoort cymbidium, in groene en gele kleuren, vormt dit keer de blikvanger.

Twee dagen lang zullen meer dan 25 arrangeurs en bloemisten aan de arrangementen werken. Op de trappen van het Sint-Pietersplein en op het balkon van de paus komen talrijke arrangementen. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van metershoge bomen, duizenden rozen, delphiniums (ridderspoor), lelies en meer dan 40.000 bolbloemen.

Hoofdarrangeur van de bloemenpracht is Paul Deckers. Hij maakt de ontwerpen en kiest de kleuren in overleg met het Vaticaan. Deckers noemt de cymbidium een krachtige, stevige en pure bloem.