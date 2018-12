Paus benoemt alvast volgende bisschop Haarlem

De volgende bisschop van Haarlem en Amsterdam heet Jan Hendriks. Terwijl huidig bisschop Jos Punt pas begin 2021 75 jaar wordt en dan zoals gebruikelijk zijn ontslag zal aanbieden, heeft paus Franciscus nu al besloten dat Hendriks hem zal opvolgen.

De kerkleider heeft Hendriks alvast aangewezen als volgende bisschop op verzoek van de zittende bisschop. Hij worstelt met zijn gezondheid en zal de komende tijd al taken overdragen aan zijn opvolger. Formeel is Hendriks vanaf nu ‘bisschop-coadjutor’, zo laat het bisdom weten. Hij was al sinds 2010 hulpbisschop en vicaris-generaal van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

„Het verheugt mij zeer dat mijn verzoek nu is ingewilligd”, schrijft Punt.