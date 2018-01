Paula Schot: stemmentrekker voor SGP in hoofdstad

De tweede vrouw die een SGP-lijst gaat trekken, mag zich de jongste lijsttrekker binnen haar partij noemen. De in Zeeland geboren Paula Schot (24) durft het aan om de gemeenteraad in te gaan. En dat in Amsterdam, de stad waar het SGP-gedachtegoed ver te zoeken is.

Een typisch moderne SGP-vrouw, noemde dagblad Trouw haar in december na een bezoek aan SGP-jongeren. Juist die dame werd gevraagd lijsttrekker te worden in de hoofdstad. De meest geschikte kandidaat, vond het afdelingsbestuur van Zaanstad, waaronder Amsterdam valt.

Kwam die vraag als een verrassing?

„Ik ben al sinds het najaar van 2016 betrokken bij de oprichting van een SGP in Amsterdam, dus het kwam niet helemaal uit de lucht vallen. Zelf had ik meer gedacht aan een plek in het campagneteam. Maar ik vond het leuk dat het bestuur durfde te kiezen voor een vrouw.”

U hebt al snel ja gezegd?

„Ik heb erover na moeten denken, want ik besefte dat dit een bijzondere positie is, die veel media-aandacht zou opleveren. Kan ik daarmee omgaan? Daar heb ik meerdere mensen over gesproken. Zij waren positief. Uit de vraag om de lijst in de hoofdstad te trekken spreekt veel vertrouwen. Alleen dat al was voldoende reden om het te gaan doen.”

Is het hek van de dam met een tweede vrouwelijke lijsttrekker en vrouwelijke kandidaten in zeker vijf andere gemeenten?

„Dat durf ik niet te zeggen. Maar deze ontwikkeling komt niet uit het niets op. Vrouwen waren op de achtergrond al langer politiek actief binnen de SGP. Je ziet dat nu alleen meer zichtbaar worden.”

De Telegraaf noemde u vrijdagmorgen de „vaandeldrager van een nieuwe generatie”; de Volkskrant sprak van een kantelpunt.

„Die typeringen passen bij de buitenwacht. Binnen de SGP wordt mijn kandidatuur niet als een doorbraak gezien. Interne veranderingen worden nu buiten de SGP zichtbaar.”

Lilian Janse heeft de weg voor velen gebaand?

„Iemand moet de eerste zijn. Met Janses lijsttrekkerschap is een eerste stap gezet, maar je weet niet hoe het zonder haar gegaan was.”

De ledenvergadering schaarde zich niet unaniem achter u.

„Zeven van de tien leden stemden voor mijn kandidatuur. Ik weet niet of dat kwam omdat ik vrouw ben of omdat ze me niet capabel vonden. Het bestuur kreeg wel vragen waarom ik, als vrouw, naar voren was geschoven.”

Niet elke SGP’er zal blij zijn met een vrouw op zo’n prominente plek.

„Tot nu toe heb ik dat nog niet ervaren. Ik heb enorm veel positieve reacties ontvangen uit eigen achterban. En ja, ook het hoofdbestuur heeft mij gefeliciteerd en succes gewenst. De contacten met hen waren positief, dus ik ga ervan uit dat ze ook positief zijn over mijn lijsttrekkerschap.”

Lijsttrekker in de hoofdstad op je 24e, heb je daarvoor niet meer levenservaring nodig?

„Ik moet inderdaad veel leren. Dit geeft me ook de kans om dat te doen. Met de vraag om lijsttrekker te worden, heb ik daarvoor vertrouwen gekregen.”

Wat moet er anders in Amsterdam?

„De stad kan wel wat meer zondagsrust gebruiken. Ik wil me inzetten voor de ondernemer die nu verplicht op zondag open moet zijn. Ook de veiligheid van vooral de Joodse gemeenschap is een kernpunt. Een ander plan is om de binnenstad te ontlasten van vervoer en de winkelbevoorrading via het water te laten lopen. Dat is ook nog eens schoner.”

Maar wat kán de SGP veranderen in de hoofdstad? Voor een zetel zijn 6000 stemmen nodig; de SGP kreeg er vorig jaar krap 700.

„De kans op een zetel is er. Tegelijk ben ik realistisch: de eerste deelname leidt misschien niet direct tot een zetel. Wel bouwen we aan herkenbaarheid. Wat nu niet lukt, lukt over vier jaar wellicht.”

SGP-leider Van der Staaij zei vorige maand dat het onwenselijk is dat CU en SGP apart de verkiezingen ingaan, omdat mogelijk geen van beide een zetel haalt. De CU kwam de vorige keer 162 stemmen tekort.

„Er is veel overleg geweest. Zelfs vorige week zijn we nog om tafel gegaan, toen de partijtop wist dat ik anders lijsttrekker zou worden. In goede harmonie hebben we besloten zelfstandig mee te doen. Het werd kort dag als de SGP zich nog zou aansluiten en de CU verwacht zelfstandig een zetel in de raad te halen. Onze intentie is wel om na de verkiezingen weer naar samenwerking te kijken.”

Zeeuw en Amsterdammer

De 24-jarige Paula Schot, geboren in Zierikzee, voelt zich naar eigen zeggen zowel Zeeuw als Amsterdammer. Ze studeerde communicatiewetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en is momenteel bezig met een master onderwijswetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Daarnaast werkt ze als opleidingsmanager bij Essenzo. Van 2014 tot 2016 was Schot bestuurslid bij SGP-jongeren. Drie weken voor haar huwelijk in 2015 was ze samen met SGP-leider Van der Staaij te gast in de talkshow van Jeroen Pauw, waar zij spraken over trouw in relaties. Schot is lid van de Noorderkerk (Gereformeerde Bond) in Amsterdam.