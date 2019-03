Pats! Rotterdamse heeft er weer een mepper bij

Ze lijkt de enige ter wereld die dit eenvoudige gebruiksvoorwerp verzamelt: Iza van Riemsdijk (61) uit Rotterdam loopt stad en land af voor vliegenmeppers. Intussen maakte de gepensioneerde interniste een studie van de anatomie van de vlieg.

Het is toepasselijk. Van Riemsdijks vliegenmeppers zijn tot 26 maart geëxposeerd in een ruimte waar vanouds veel vliegen zijn: de Paardenstal van het oude ’s Landshuis in het Zeeuwse Hulst.

Van Riemsdijk is op de dag van het interview in het Friese Grou. Ook daar op vliegenmepperjacht? „Mijn man en ik hebben al supermarkten op het oog, dé plek om meppers te kopen.”

Wanneer en waar is uw verzamelwoede ontstaan?

„In september 1989 waren mijn man en ik op huwelijksreis in Japan. In een bergdorpje kocht ik een prachtige roze mepper in de vorm van een vlinder met een knijpertje in het handvat om de dode vlieg op te ruimen. In het volgende dorp was ook een mooie te koop. Zo ging het van één, naar twee, naar 2850 alweer.”

Waarom vliegenmeppers?

„Het is een leuk gebruiksvoorwerp dat overal te koop is waar vliegen zijn. Ook normale vliegenmeppers zijn heel mooi. Ze hebben vaak vrolijke kleuren en verschillende vormen, zoals van een dartbord, een euro of een voetbal.”

Hoe groeide uw verzameling?

„Mijn man en ik kopen ze op elke reis die we maken. Gemiddeld breidde de collectie zich met zo’n vijftig tot honderd exemplaren per jaar uit. De grootste klapper maakten we in China. Daar worden de meeste meppers gemaakt. We kochten er 150 in één maand, heel mooie.

Tegenwoordig nemen ook vrienden ze mee, meppers uit Zuid-Afrika en vliegenverjagers uit de rest van Afrika, vaak met mooie handvatten.”

U schreef een boekje over het voorwerp.

„Ja, ik heb me verdiept in het ontstaan van de vliegenmepper. In 1908 bedreigden zwermen vliegen de oogst in Kansas, VS. Een onderwijzer bedacht toen een stokje met een stuk horgaas eraan.

Mijn oudste Nederlandse vliegenmepper dateert uit 1930, terwijl het woord ”vliegenmepper” in 1935 in de Staatscourant werd erkend.

Ik verdiepte me ook in de anatomie van de vlieg. Die kan bijna 360 graden kijken met zijn facetogen. Die nemen elke verandering in licht en lucht waar. Een goede mepper heeft dus grote gaten, zodat de luchtverplaatsing minder is.”

Wat zijn uw bijzonderste exemplaren?

„De twee waarop de Amerikaanse verkiezingsstrijd uit 1992 te zien is. Daarop staan de hoofden van Clinton, Gore, Bush en Quayle. Mijn duurste kostte 80 gulden, en heeft een verchroomd handvat. En de eerste uit Japan is mij het dierbaarst.”

