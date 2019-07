„Patiëntenstop VGZ bij Ikazia onacceptabel”

De Consumentenbond noemt de patiëntenstop van VGZ-verzekerden bij het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam onacceptabel. Per 1 juli vergoedt VGZ behandelingen van Ikazia niet meer, omdat het ziekenhuis al door het budget van 2019 heen is.

Dat is de omgekeerde wereld volgens de Consumentenbond. „Verzekerden gaan voor een jaar een contract aan met een zorgverzekeraar en kunnen tussentijds niet overstappen. Ze moeten er dus van uit kunnen gaan dat zij gedurende dat jaar ook daadwerkelijk van de vooraf gekozen zorgverleners gebruik kunnen maken”, zegt directeur van de bond Sandra Molenaar. „Als het met de budgetten niet uitkomt, moet er geschoven worden met budgetten tussen ziekenhuizen in plaats van met verzekerden.”

De bond vindt ook dat een discussie tussen verzekeraars en ziekenhuizen niet over de rug van patiënten moet worden gespeeld.