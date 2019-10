Patiëntenfederatie sombert niet over staking

De Patiëntenfederatie Nederland ziet de landelijke ziekenhuisstaking van 20 november met redelijk vertrouwen tegemoet, ook voor de mensen die in de ziekenhuizen zijn opgenomen. „Bij de eerdere estafettestakingen zijn die patiënten ook niet in het gedrang gekomen. Mensen in de zorg zijn nu eenmaal nogal zorgzaam.”

Een paar dingen wil hij de stakers wel op het hart drukken: „Maak tijdig afspraken met mensen die een poliklinische afspraak hebben. Geef goede informatie. Want het is toch wel heel vervelend als je knieoperatie gepland staat en die gaat niet door.”

Volgens een woordvoerder zullen de meeste patiënten ook best begrijpen dat mensen in de zorg goede arbeidsvoorwaarden willen.”Over de kwestie zelf spreken we ons niet uit, dat is iets tussen werkgever en werknemer.” Maar staken is een grondrecht, aldus de zegsman verder: „Wij gaan niet zeggen dat je zoiets niet mag doen.”