Patiëntenfederatie bezorgd over opnieuw uitgestelde zorg

Patiëntenfederatie Nederland maakt zich zorgen over een nieuwe golf aan uitgestelde ziekenhuiszorg. De belangenorganisatie voor patiënten zegt signalen te krijgen dat opnieuw reguliere zorg wordt uitgesteld, vanwege het toenemende aantal coronapatiënten.

„Ook zijn er mensen van wie de behandeling tijdens de eerste golf werd uitgesteld en die nu nog steeds niet aan de beurt zijn”, zegt een woordvoerder van de Patiëntenfederatie. Een van die mensen is Hans Halmingh (71) uit Stadskanaal. Hij wacht al sinds februari op een nieuwe knie. „Ik ben bang dat de operatie misschien nog langer wordt uitgesteld. Ik kan er niet te veel over nadenken, want dan krijg ik stress.”

Ook het Nationale Zorgnummer, de landelijke hulp- en meldlijn voor klachten over de zorg, krijgt veel bezorgde mensen aan de telefoon, aldus de Patiëntenfederatie. De federatie is een van de initiatiefnemers van het zorgnummer.

„Dat het in maart niet lukte om alle reguliere zorg door te laten gaan snappen we. Maar inmiddels hebben ziekenhuizen een half jaar de tijd gehad om hun zorg anders in te richten. Wij roepen ze dan ook op om met creatieve oplossingen te komen.”

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen laat weten dat ziekenhuizen hun „uiterste best” doen om de reguliere zorg tijdens een tweede golf zoveel mogelijk door te laten gaan. „We bereiden ons uiteraard goed voor.” Of ziekenhuizen alle reguliere zorg overeind kunnen houden als de druk toeneemt door coronapatiënten, wil een woordvoerder niet zeggen. „Dat is speculeren, want zover is het nog niet.”