Patiënten zonder kuur na sluiting Slotervaart

Zo'n twintig kankerpatiënten hebben na het faillissement van het MC Slotervaart hun chemo- of hormoonkuur tijdelijk moeten staken. De patiënten, die op een lijst stonden van zestig personen die zware medicatie kregen en die vooral leden aan leukemie of prostaatkanker, moesten het één tot twee weken zonder behandeling doen, meldt Trouw.

Het Slotervaart gaf de lijst aan het Amsterdamse OLVG. Volgens een woordvoerder van dat ziekenhuis meldden de patiënten zich direct bij de ziekenhuisapotheek, terwijl ze eerst een specialist hadden moeten bezoeken. Het Slotervaart had hen dit niet verteld. Inmiddels zijn alle patiënten weer onder behandeling.

De curatoren stellen dat het probleem niet te voorkomen was. "Dit was een administratief gevolg van het faillissement. Het was inherent aan de situatie waarin we zaten", zegt woordvoerder Marcel Paapst.