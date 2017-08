Patiënten willen meer inspraak in behandeling

Patiënten willen meer inspraak over hun behandeling. Volgens de Patiëntenfederatie Nederland willen mensen graag samen met de arts beslissen in de spreekkamer, maar daar komt in de praktijk nog niet veel van terecht.

Uit onderzoek van de organisatie onder bijna 8000 leden blijkt dat een op de zeven zich te weinig betrokken voelt bij de beslissing over de behandeling. En vier op de tien vinden dat er te weinig aandacht was voor de persoonlijke situatie van de patiënt.

Ze hebben behoefte aan veel meer informatie. „Over de behandeling zelf, over de voor- en nadelen daarvan. En over de risico’s.”

Een gesprek met een zorgverlener is vaak nog eenrichtingsverkeer, stelt de organisatie. Mensen willen samen met de dokter bespreken wat kan. „Ze willen dit omdat het over hun eigen lijf gaat. Bovendien denken patiënten dat ze een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het gesprek in de spreekkamer”, aldus de federatie.