„Patiënt voelt zich iets minder vaak veilig”

Mensen voelen zich iets minder vaak in veilige handen bij Nederlandse zorginstellingen dan drie jaar geleden. Dat blijkt uit een onderzoek van de Patiëntenfederatie onder bijna 9000 mensen.

Volgens de onderzoekers voelt 43 procent van de ondervraagden zich altijd veilig, bij 44 procent is dit ‘meestal’ het geval. In 2015 was dit nog respectievelijk 46 en 45 procent.

Ook blijkt uit het onderzoek dat bijna vier op de tien Nederlanders in de afgelopen twee jaar wel eens meemaakten dat er iets mis ging in de zorg. In meer dan de helft (56 procent) van de gevallen gebeurde dat in het ziekenhuis, op afstand gevolgd door de huisartsenpraktijk (9 procent).

„Nog altijd sterven er jaarlijks zo’n duizend mensen als gevolg van medische fouten. En nog altijd lopen duizenden mensen (blijvende) gezondheidsschade op die vermeden had kunnen worden”, aldus de patiëntenorganisatie.