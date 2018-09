Patiënt tbs-kliniek pleegt zelfmoord

Een patiënt uit de tbs-kliniek De Rooyse Wissel heeft zelfmoord gepleegd. Er komt een onderzoek naar het overlijden. ,,We willen graag weten of we signalen hebben gemist", staat op de site. Het overlijden is ook gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

De zelfmoord gebeurde maandag, laat de kliniek in Oostrum (Limburg) dinsdag weten op de website. ,,Als een patiënt die aan onze zorg is toevertrouwd een einde maakt aan zijn leven, dan maakt dat veel indruk. Onze eerste aandacht gaat uit naar de familie van de patiënt, de patiënten in onze kliniek en onze medewerkers", staat in de verklaring.

De Limburgse kliniek is de laatste tijd geregeld opgeschrikt door incidenten. Afgelopen juni slaagde een patiënt erin om zijn eigen uitbraak te filmen. In mei mishandelde een patiënt een medewerkster. Afgelopen december werd een vrouw verkracht door een tbs'er die op onbegeleid verlof was.