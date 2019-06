Patiënt ontsnapt uit kliniek Michael P.

De politie is sinds zaterdag op zoek naar een veroordeelde psychiatrisch patiënt die weggelopen is uit de kliniek Fivoor in Den Dolder. Daar verbleef ook Michael P., de moordenaar van Anne Faber. Een woordvoerster van de politie bevestigt een artikel hierover van De Stentor. De krant sprak met de familie van deze man, de 44-jarige Peter M. uit Dordrecht. Zonder medicijnen zou hij levensgevaarlijk zijn, zeggen zij.

"Het wijkteam heeft melding gehad dat deze meneer niet teruggekomen is van zijn verlof. Toen is direct een opsporingstraject ingezet", aldus de woordvoerster. Volgens haar is hij nog niet gevonden en is de zoektocht dus nog steeds gaande.

Peter M. zou in 2017 zijn veroordeeld omdat hij via internet had gemeld dat hij het station Dordrecht zou opblazen met een atoombom. Enkele dagen later zou hij in Dordrecht een man hebben aangevallen.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid, Fivoor en het Openbaar Ministerie (OM) konden geen aanvullend commentaar geven.