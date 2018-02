„Patiënt moet uitslag onderzoek direct kunnen inzien”

Patiënten die dat willen moeten onderzoeksuitslagen in hun online-ziekenhuisdossier kunnen inzien zodra die beschikbaar zijn. Dat vindt Patiëntenfederatie Nederland. Veel ziekenhuizen bouwen in hun zogenoemde patiëntenportaal een wachttijd in van een week, zodat artsen de uitslagen kunnen duiden, maar de koepel van patiëntenorganisaties vindt dat betutteling.

Steeds meer ziekenhuizen richten een patiëntenportaal in, waar patiënten digitaal hun medisch dossier kunnen inzien. „Patiënten kunnen doorgaans heel goed zelf beslissen wanneer zij uitslagen direct willen zien, of dat ze eerst uitleg willen van de dokter”, aldus directeur van de federatie Dianda Veldman.

Patiënten moeten wel de mogelijkheid krijgen de uitslagen met vertraging te bekijken. „Maar de keuze moet aan de patiënt zijn.” Ook moeten ziekenhuizen waarschuwen vóór patiënten hun gegevens bekijken, dat er vervelende of onverwachte uitslagen bij kunnen zijn of dat de resultaten nog moeten worden besproken in een multidisciplinair team.