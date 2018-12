Patiënt klaagt over meeluisteren bij de dokter

Het is nog altijd slecht gesteld met de privacy van patiënten in ziekenhuizen, apotheken en verpleeghuizen, stelt Patiëntenfederatie Nederland op basis van een eigen onderzoek.

Bij ziekenhuizen en apotheken klagen mensen er vooral over dat andere patiënten aan de balie kunnen meeluisteren of over artsen die openlijk hun situatie bespreken. Bij verpleeghuizen klagen patiënten dat ze met meerdere mensen een kamer en sanitair moeten delen.

Volgens de belangenorganisatie gaat het vooral in de verpleging en verzorgingshuizen en de medisch specialistische zorg niet goed met privacygevoelige informatie van patiënten. „Medewerkers aan de balie en dokters op de zaal moeten zich bewust zijn dat andere patiënten kunnen meeluisteren”, aldus de federatie.

Bij een eerder onderzoek twee jaar geleden bleek ook al dat het niet goed gaat met de privacy van patiënten. Volgens de patiëntenfederatie kunnen veel privacygevoelige zaken eenvoudig opgelost worden met kleine bouwkundige aanpassingen bij zorginstellingen.