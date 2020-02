Patiënt in Tilburgs ziekenhuis besmet met coronavirus

In Nederland is voor het eerst bij iemand een besmetting met het nieuwe coronavirus vastgesteld. Het gaat om een man die op een geïsoleerde afdeling ligt in het TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Dat hebben gezondheidsinstituut RIVM en minister Bruno Bruins (Medische Zorg) donderdag bekendgemaakt.

De patiënt is volgens het RIVM kort geleden in de Noord-Italiaanse regio Lombardije geweest. De besmetting is vastgesteld door onderzoek in het ziekenhuislaboratorium. „De GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) zoekt op dit moment uit met wie de man in contact is geweest”, aldus het RIVM.