Patiënt dient vaker claim in tegen huisarts

Patiënten dienen de laatste jaren vaker schadeclaims in tegen hun huisarts, omdat ze vinden dat die verkeerd heeft gehandeld. Dat bevestigt zorgcollectief VvAA na berichtgeving door RTL Nieuws. Het aantal schadeclaims steeg vorig jaar met 5,5 procent tot 345.

Het aantal door de VvAA geregistreerde claims vertoont al sinds 2012 een stijgende lijn. In dat jaar werden in totaal 222 claims ingediend. Zo’n 80 procent van de Nederlandse huisartsen heeft een aansprakelijkheidsverzekering bij de verzekeringstak van de organisatie. Die heeft daardoor een goed beeld van wat landelijk speelt.

Van de claims werd 16 procent gegrond verklaard. In 24 procent van de gevallen werd geschikt. De overige claims zijn ingetrokken of afgewezen.

Volgens de VvAA spelen diverse maatschappelijk ontwikkelingen mogelijk een rol. De organisatie noemt „verschraling van het sociale vangnet”, zij wijst daarbij naar het toegenomen aantal zelfstandigen zonder personeel, die eerder een claim zullen indienen als ze bijvoorbeeld arbeidsongeschikt raken door een medische fout. Verder is het takenpakket van huisartsen uitgebreid en neemt de werkdruk toe.

Een woordvoerster van de organisatie bevestigt dat het ook een rol kan spelen dat burgers mondiger zijn geworden en sneller hun recht proberen te halen. „Dat zie je ook in andere sectoren, zoals het onderwijs.” Woensdag bleek al dat ook het aantal klachten over de zorgsector als geheel afgelopen jaar is toegenomen.

De VvAA benadrukt dat Nederlanders tientallen miljoenen huisartsbezoeken per jaar afleggen en de kans dat er iets zodanig misgaat dat de patiënt een schadeclaim indient dus „ontzettend klein” is. „Maar elk incident is er een te veel.”