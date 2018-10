Patholoog bekeek lichaam Ivana Smit niet zelf

De patholoog die oordeelde dat het Nederlandse model Ivana Smit afgelopen december in Maleisië was overleden na een val van grote hoogte, heeft het lichaam van de jonge vrouw niet zelf onderzocht. Ze baseerde haar conclusie op basis van foto’s van de politie en ervaring. Dat bleek woensdag tijdens het verhoor in de Maleisische rechtbank, waar de omstandigheden rond de dood van de jonge vrouw worden onderzocht.

Smit overleed na een val van een balkon van de twintigste etage van een flat in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. Ze was daar op bezoek bij een Amerikaans echtpaar. Een andere patholoog had tijdens een eerder verhoor haar verklaring al ingetrokken. Zij had eerder gezegd dat Smit na haar val nog enkele minuten had geleefd. Nu is haar supervisor verhoord.

Het is niet duidelijk of zij is gevallen of dat er sprake is van een misdrijf, wellicht was ze al overleden voor de val. De rechtbank in Kuala Lumpur onderzoekt dat momenteel. De verhoren in de Maleisische rechtbank duren al sinds de zomer. Het Amerikaanse echtpaar bij wie Smit de fatale avond en nacht was, zou ook verhoord worden, maar zij kwamen niet opdagen.

Waarschijnlijk is vrijdag het laatste verhoor. Het is nog niet duidelijk wanneer er een uitspraak komt.

De familie van de achttienjarige vrouw was in het begin aanwezig bij de zittingen. Momenteel volgen ze de zaak via een livestream, liet hun advocaat Sébas Diekstra weten.