Pastoor mag alleen in beschermende kleding aan ziekbed

Pastoors mogen ernstig zieke coronapatiënten alleen bezoeken als ze in beschermende kleding zijn gehuld. De ziekenzalving, een van de laatste sacramenten voor een katholieke gelovige die waarschijnlijk overlijdt, gaat voorlopig anders in zijn werk. Dat staat in een brief die kardinaal Wim Eijk maandag aan alle priesters en pastoors in het aartsbisdom heeft gestuurd.

Bij de ziekenzalving brengt de priester met zijn duim Heilige olie aan op het voorhoofd en de handen van de patiënt. Vanwege het coronavirus moet dit nu gebeuren met een wattenstaafje, dat direct daarna in een plastic verpakking verdwijnt en dat later wordt verbrand. Wijwater sprenkelen blijft helemaal achterwege.

De laatste sacramenten zijn vooral voor oudere gelovigen een belangrijk ritueel. De parochies merken dat er veel om wordt gevraagd. Maar de pastoor moet niet zelf een bron van besmetting worden door onbeschermd in de buurt van een coronapatiënt te komen, waarschuwt Eijk. „Alle voorzichtigheid is daarom geboden.”