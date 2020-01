Pastoor hielp in 1993 mee met zoeken naar Tanja Groen

Pastoor Everard de Jong van de parochie Sint Michaël in Heugem (Maastricht) kijkt met meer dan gemiddelde belangstelling naar het onderzoek van een graf op de katholieke begraafplaats in zijn parochie. In 1993 was hij plaatsvervangend pastoor in Heugem toen Tanja Groen verdween. „Ik heb toen zelf ook meegezocht”, vertelde hij woensdag. „Ik herinner me dat er met honden en een helikopter werd gezocht. Maar we vonden niets. Ook haar fiets vonden we niet terug.”

De 61-jarige De Jong is hulpbisschop van het bisdom Roermond, en sinds anderhalve maand ook pastoor in Maastricht. „Net als nu was ik ook toen hier als pastoor werkzaam, wel opvallend!”, zei De Jong. „Ik was indertijd net twee weken als vervanger in Heugem, toen het meisje verdween.”

De politie heeft volgens De Jong onlangs gebeld met de vicevoorzitter van het kerkbestuur om te zeggen dat ze opgravingen gingen verrichten in een van de graven op het kerkhof. Waar ze naar gingen zoeken, zeiden ze er volgens De Jong niet bij. „Wij dachten dat het om een drugszaak ging. Ik hoorde pas deze ochtend dat ze op zoek zijn naar Tanja Groen.”

De Jong zei hoopvol gestemd te zijn. „Ik hoop echt dat ze nu gevonden wordt. Het is een drama voor de familie om al die jaren in onzekerheid te verkeren.”