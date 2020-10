Passend onderwijs past niet en heeft nooit een eerlijke kans gekregen. Dat is de conclusie van een enquête van het Lerarencollectief onder haar leden over passend onderwijs waarop 2500 mensen hebben gereageerd.

Op 1 augustus 2014 trad de Wet passend onderwijs in werking. Deze wet heeft als doel alle kinderen een plek te laten krijgen die past bij de onderwijsondersteuningsbehoefte. Al voor de invoer van deze nieuwe wet kwam er volgens het Lerarencollectief veel kritiek van de leraar. De leerkrachten stelden dat de basisvoorwaarden om passend onderwijs te kunnen bewerkstelligen nog onvoldoende waren uitgewerkt om tot invoering over te gaan.

Uit de onlangs afgenomen enquête concludeert het Lerarencollectief dat de basis om passend onderwijs te geven er nog steeds onvoldoende staat; de klassen zijn te groot, er is onvoldoende ondersteuning in de klas, er is onvoldoende expertise binnen de school en er zijn onvoldoende middelen binnen de muren van de school om passend onderwijs vorm te geven.

De leraren kwamen in de enquête ook met oplossingen. „Zorg dat de basis op orde is; investeer in genoeg bevoegde collega’s, extra handen en expertise in de klas én hanteer een maximale groepsgrootte”. Ook willen leraren onnodige bureaucratie tegengaan door meer zeggenschap en middelen direct op schoolniveau beschikbaar te stellen.