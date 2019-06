Passant vindt onbekende hardloopster in nood

De politie is op zoek naar de identiteit van een vrouw in hardlooptenue die in het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem ligt. Een passant had haar zaterdagmorgen op de Zoomweg in Wageningen aangetroffen. Ze had dringend medische hulp nodig en werd daarom naar het ziekenhuis overgebracht.

De vrouw is nog niet bij kennis geweest en was niet in het bezit van een identiteitsbewijs of iets anders waar haar naam op staat.

Het gaat om een jonge blanke vrouw van 20 tot 25 jaar oud. Ze is ongeveer 1,70 meter lang en heeft donkerblond haar, gedragen in een staart.