Passant mishandelt mensen in Voorschoten

De politie is op zoek naar een man die in Voorschoten (Zuid-Holland) meerdere mensen heeft aangevallen. In de afgelopen twee weken zijn vijf aangiftes van mishandeling binnengekomen. In alle gevallen werd het slachtoffer door een voorbijganger in het gezicht of tegen het hoofd geslagen.

Dit gebeurde aan het eind van de middag of het begin van de avond in de omgeving van de Van Beethovenlaan. De slachtoffers zijn tussen de 15 en de 79. Onder de mishandelde personen is een vrouw die met een voorwerp tegen haar hoofd werd geslagen. Zij moest naar het ziekenhuis om zich aan haar verwondingen te laten behandelen.

De verdachte is een man van tussen de 16 en 20 jaar met donkere krullen.