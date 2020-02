Passagiers Westerdam kunnen mogelijk vrijdag weg uit Cambodja

De eerste passagiers van het cruiseschip Westerdam kunnen mogelijk vrijdag met een vliegtuig weg uit Cambodja. Aan boord van de Westerdam zijn 1455 passagiers, onder wie 91 Nederlanders. Het schip zocht de afgelopen dagen een haven om aan te meren, maar vond die niet vanwege angst voor het nieuwe coronavirus. Donderdagochtend meerde het uiteindelijk aan in de haven van het Cambodjaanse Sihanoukville.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken liet donderdagmiddag weten dat de Cambodjaanse autoriteiten bekend hebben gemaakt dat het nieuwe coronavirus niet is aangetroffen onder passagiers en bemanning.

Volgens het moederbedrijf van HAL, Carnival Corporation, zijn de procedures aan boord van het schip complex, maar staan er voor vrijdag vluchten paraat. Of de mensen vrijdag daadwerkelijk vertrekken en of daar ook (alle) Nederlanders bij zitten is niet bekend. „Gezien het aantal organisaties dat betrokken is bij de ondersteuning van de complexe activiteiten vandaag, kost het tijd. Daarom moesten we vandaag onze eerste geplande chartervluchten uitstellen, maar we hebben vliegtuigen paraat staan voor morgen. We zijn iedereen hier in Cambodja dankbaar die ons vandaag helpt en verwelkomt”, aldus de verklaring vanuit Seattle. Met morgen wordt vrijdag 14 februari in Cambodja bedoeld. Het is daar zes uur later dan in Nederland.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat er nog medische controles aan boord zijn. „Vandaar dat de passagiers nog niet van boord zijn. Het ministerie heeft niet de indruk dat het dagen in beslag neemt. We hopen dat ze snel van boord kunnen. Er zijn twee medewerkers van de ambassade in Bangkok afgereisd naar Cambodja om de Nederlandse passagiers zoveel mogelijk bij te staan in de haven.”

Het Japanse Rode Kruis helpt bij de medische ondersteuning. Op 10 februari heeft de Japanse hulporganisatie medische noodteams naar het schip gestuurd, bestaande uit artsen, verpleegkundigen en apothekers.