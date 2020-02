Passagiers van het cruiseschip Westerdam mogen van boord

De passagiers van het cruiseschip Westerdam mogen na ongeveer twee weken rondvaren op de Aziatische wateren eindelijk van boord. Vrijdag stapten de eerste mensen op de kade in de haven van het Cambodjaanse Sihanoukville. Dat heeft het moederbedrijf van rederij Holland-Amerikalijn (HAL), Carnival Corporation, meegedeeld.

Aan boord van de Westerdam zijn 1455 passagiers, onder wie zo’n negentig Nederlanders. Het schip zocht de afgelopen dagen een haven om aan te meren, maar vond die niet vanwege angst voor het nieuwe coronavirus. Donderdagochtend meerde het uiteindelijk aan in Sihanoukville.

Nadat het schip was aangemeerd, volgden nog medische controles aan boord. Volgens de Cambodjaanse autoriteiten is bij niemand het virus geconstateerd.

De Westerdam was op een veertiendaagse reis die begon in Hongkong op 1 februari. De gasten zouden eigenlijk op 15 februari van boord gaan in Yokohoma in Japan.