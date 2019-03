Passagiers Transavia al 2 dagen vast in Dubai

In Dubai, de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), zijn zo’n 190 reizigers van Transavia gestrand. Ze zouden zondag naar Nederland vliegen maar hun toestel kan door technische problemen niet vertrekken. Het is de luchtvaartmaatschappij ook nog niet gelukt een vervangend vliegtuig in te zetten.

De overwegend Nederlandse reizigers zijn door Transavia in hotels ondergebracht in afwachting van een vlucht naar Schiphol. „We weten nog niet wanneer die vlucht gaat vertrekken. Door een storing in ons systeem kunnen we de passagiers helaas ook niet informeren per e-mail of SMS”, meldt de maatschappij. „De technici zijn hard bezig het probleem te verhelpen en dit duurt helaas een stuk langer dan verwacht.”