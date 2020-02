Op het spoor bij Breukelen is maandag een intercity gestrand. De mensen in de trein worden geëvacueerd, meldt ProRail. Het zou gaan om een defect, maar onduidelijk is wat de precieze oorzaak is. Door de problemen is er tijdelijk geen treinverkeer mogelijk tussen Utrecht en Amsterdam en Utrecht en Schiphol.

De reizigers uit de defecte trein kunnen overstappen in een trein op een naastgelegen spoor.