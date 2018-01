Passagier overleden door ongeval taxibus

In Sprundel (Brabant) is een 87-jarige vrouwelijke passagier overleden door een ongeval met een taxibus. Het voertuig knalde op de Zundertseweg (N638) tegen een boom, vermoedelijk nadat de chauffeur onwel was geworden.

Hulpverleners probeerden de vrouw uit Zundert nog te reanimeren, maar tevergeefs. De taxichauffeur, een 62-jarige man uit Etten-Leur, raakte bekneld. Hij werd bevrijd en is naar het ziekenhuis gebracht.

Een tweede passagier, een 35-jarige vrouw uit Amsterdam, bleef ongedeerd, aldus de politie.