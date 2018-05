Paspoort mogelijke jihadisten terecht ongeldig

De burgemeester van Den Haag heeft juist gehandeld door de paspoorten van twee potentiële Syriëgangers vervallen te verklaren. Hoewel er haken en ogen zitten aan het besluit van de burgemeester uit 2015, oordeelt de Raad van State dat de paspoorten toch ongeldig blijven.

De minister van Binnenlandse Zaken vermoedde dat de mannen zich bij een jihadistische groepering wilden aansluiten in Syrië of Irak en vroeg de Haagse burgemeester het paspoort vervallen te verklaren. Jozias van Aartsen, in 2015 burgemeester van de hofstad, deed dat op basis van informatie van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Hoewel de RvS meent dat de burgemeester niet zomaar op het oordeel van de NCTV had mogen afgaan, constateert de instantie dat er wel voldoende aanleiding bestaat voor het vermoeden dat de mannen zich bij een terroristische groepering wilden aansluiten. De raad komt daarom tot de conclusie dat de burgemeester de paspoorten van de mannen vervallen mocht verklaren.

Volgens de burgemeester kon hij alleen maar op het oordeel van de NCTV afgaan, omdat het niet de bedoeling was dat hij de uiterst gevoelige processen-verbaal zou inzien. De RvS meent echter „dat de verantwoordelijkheid als bevoegde autoriteit van de burgemeester vraagt dat die controleert of de informatie van de NCTV juist is”.

Volgende week behandelt de rechtbank in Den Haag een soortgelijke zaak, namelijk over het ingetrokken Nederlanderschap van vier bij verstek veroordeelde jihadisten. De toenmalige minister van Veiligheid en Justitie Stef Blok heeft het Nederlanderschap van deze mannen september vorig jaar afgenomen. Dat deed hij op basis van een nieuwe wet met het oog op de nationale veiligheid. Het is de eerste keer dat dit gebeurde.