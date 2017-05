Pasjessysteem voor Haagse zwembaden

Den Haag gaat een verplicht pasjessyteem invoeren voor alle gemeentelijke zwembaden. Dit doet de stad vanwege de overlast in het Zuiderparkbad, waar zwemmers en medewerkers door een groep jongeren werd bedreigd.

Wethouder Rabin Baldewsingh (Sociale zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport) komt hiermee tegemoet aan wensen vanuit de Haagse gemeenteraad.

Personeel van het Zuiderparkbad klaagde de afgelopen maanden anoniem dat vooral jongeren van Turkse en Marokkaanse afkomst zich hebben misdragen. Bij de politie is aangifte gedaan van aanrandingen, vechtpartijen en diefstallen.

Sinds de meldingen is de toegangscontrole in het zwembad verscherpt en dat heeft volgens Baldewsingh succes. Tot nu toe moest de politie dit jaar acht keer ingrijpen bij het zwembad. In 2016 was dit 21 keer en een jaar daarvoor waren er negentien incidenten.