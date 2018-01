Pasgeboren olifantje Ouwehands dood

Het Afrikaanse olifantje dat afgelopen zaterdag werd geboren in Ouwehands Dierenpark in Rhenen, is maandagavond dood gegaan. De moeder van het olifantje viel, na een paar dagen liefdevolle verzorging, plotseling haar eigen jong aan.

Door de aanval brak het jong haar rug, waardoor euthanasie de enige optie was. De aanwezige verzorgers konden het jong niet beschermen. Zij stonden machteloos tegenover de moeder van 3000 kilo.

Het dierenpark verklaart dat Afrikaanse olifanten bekendstaan om hun onvoorspelbaarheid. Omdat de eerste dagen na de geboorte daarom altijd spannend zijn, wilde Ouwehands Dierenpark het nieuws van de geboorte pas later deze week bekendmaken.

Directeur Robin de Lange zegt aangeslagen te zijn door het nieuws. „Met name voor de verzorgers is dit bijzonder verdrietig”. Het dierenpark was twee jaar bezig om de olifant drachtig te krijgen. De laatste poging in april 2016 bleek succesvol, na een draagtijd van 640 dagen werd zaterdag het kalf geboren.