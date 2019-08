Pasgeboren kleine panda buiten gezien in Artis

Een pasgeboren kleine panda in Artis is woensdagmiddag voor het eerst gezien in het buitenverblijf, meldt de Amsterdamse dierentuin donderdag. De moeder droeg haar jong aan het nekvel door het verblijf, zodat het jong aan de omgeving gewend raakt.

Het jong, een vrouwtje, werd negen weken geleden geboren. Tot nu toe zat het in het nest. Het was voor het eerst sinds vijf jaar dat er een kleine panda werd geboren in Artis. De pandababy is nu nog rossig van kleur. De kenmerkende roodbruine vachtkleur en staartkringen van de ‘vuurkleurige kat’ (de Latijnse naam is Ailurus fulgens) worden de komende maanden zichtbaar.

Er leven nu drie kleine panda’s in Artis: vader, moeder en het jong. Vanwege de bedreigde status van de kleine panda steunt de dierentuin een natuurbehoudproject in Nepal, waar met hulp van de lokale bevolking wordt geprobeerd het verdwijnen van het leefgebied van de kleine panda tegen te gaan.