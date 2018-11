„Pas op voor mannen met hoge nood”

„Mag ik even plassen?” Als een zogenaamde klusjesman die vraag stelt aan de deur, is het oppassen geblazen. Die waarschuwing plaatste de politie IJmond woensdag op Facebook. Inwoners van IJmuiden krijgen het advies de mannen niet binnen te laten. Want het gaat vermoedelijk om dieven die met een babbeltruc binnen proberen te komen.

De vermeende klusjesmannen hebben niet zozeer de dringende behoefte om naar het toilet te gaan, „maar gaan er met uw portemonnee of andere waardevolle spullen vandoor”, waarschuwt de politie. Die pepert lezers van het bericht in om de waarschuwing op Facebook ook door te geven aan hoogbejaarden die mogelijk „uitgaan van de goedheid” van de zogenaamde klusjesmannen.