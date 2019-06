‘Pas op met zon op strand en bootje’

Mensen die zondag van de zon willen genieten, moeten zich goed beschermen tegen verbranden. De zonkracht stijgt gemiddeld tot 7 op de zogeheten UV-index, wat inhoudt dat de onbeschermde huid al binnen 15 minuten kan verbranden.

Volgens Weeronline moeten mensen die naar het strand gaan extra oppassen. „Als het 30 graden is met weinig wind, kijken mensen wel uit om lang in de zon te blijven. Veel te heet. Met een verkoelend briesje op het strand of op een bootje is de zon even sterk, maar dan heb je het minder door”, aldus een woordvoerder. Iemand die op een boot zit moet ook nog eens rekening houden met de reflectie van het water, waardoor je nog iets sneller verbrandt.

De zonkracht is het sterkst in de eerste helft van de middag. In het noorden van het land is die ongeveer 6,5 op de UV-index, in het zuiden ruim 7.