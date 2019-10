Partner van dood gevonden vrouw vrijgelaten

De partner van een dood gevonden vrouw in een huis in Tilburg is op vrije voeten. Hij blijft wel verdachte in de zaak, meldt de politie donderdag.

De vrouw werd maandag gevonden in de woning aan de Kastrupstraat. Twee medebewoners hebben op het bureau als getuigen een verklaring afgelegd. De politie zegt wel vaker op het adres geweest te zijn, maar kan daar om privacyredenen verder niets over melden.

De rechter-commissaris besliste donderdag dat er onvoldoende reden was om de verdachte langer vast te houden.