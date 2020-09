Partner van dode vrouw Rotterdam langer vast

De man van een 41-jarige vrouw die afgelopen donderdag werd gevonden in een portiek aan de Bree in Rotterdam, blijft zeker drie dagen langer vast zitten. Dat heeft ermee te maken dat de onderzoekers een misdrijf nog niet kunnen uitsluiten.

De vrouw werd gewond gevonden aan de Bree. Reanimatie haalde niets meer uit.

De politie is op zoek naar mensen die de vrouw donderdag nog hebben gezien en meer kunnen vertellen over haar toestand en welke afspraken of plannen ze voor die middag en avond had. Ook hoort de politie graag van mensen die haar 43-jarige partner die dag nog hebben gezien.