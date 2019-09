Partner Halsema officieel verdachte om wapen

Robert Oey, de partner van burgemeester van Amsterdam Femke Halsema, is officieel als verdachte aangemerkt wegens het voorhanden hebben van een revolver. Hij is inmiddels uitgebreid verhoord. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) Noord-Holland bevestigt dinsdag berichtgeving hierover door De Telegraaf.

Oey zou deze week verhoord worden, maar dat is vervroegd en het verhoor vond daardoor afgelopen vrijdag al plaats. De reden daarvoor is dat het OM kennis had genomen van het interview dat Oey had gegeven aan NRC Handelsblad, dat vrijdagavond verscheen.

In dat interview vertelde Oey dat het wapen waarmee de minderjarige zoon van Halsema en Oey aangehouden werd, van hem afkomstig was. Het betrof een echte, onklaar gemaakte revolver die in Duitsland is aangeschaft. De minderjarige zoon werd op 15 juli gearresteerd toen hij met vriendjes uit verveling een verlaten woonboot binnen was gegaan.