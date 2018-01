Partijen willen onafhankelijker WODC

De oppositiepartijen PVV, SP en GroenLinks willen dat het onderzoeksinstituut WODC wordt weggehaald uit het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dat moet de onafhankelijkheid waarborgen van het instituut dat onderzoek doet naar justitiebeleid.

In december berichtte Nieuwsuur dat politieke druk is uitgeoefend op onderzoek door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum naar het wietbeleid van de regering. Zo werden volgens een klokkenluidster onderzoeksvragen en conclusies aangepast. De Tweede Kamer praat er dinsdag over.

GroenLinks-Tweede Kamerlid Kathalijne Buitenweg roept op om van het WODC een onafhankelijk planbureau te maken, zoals het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Ze benadrukt dat de Tweede Kamer „bij het nemen van besluiten moet kunnen afgaan op betrouwbare wetenschappelijke informatie”.

„Het hoort niet gehuisvest te zijn in het ministerie”, zegt ook PVV-Kamerlid Lilian Helder. SP-Kamerlid Michiel van Nispen: „Het ministerie heeft aangetoond niet met de verantwoordelijkheid om te kunnen gaan dat het WODC in hetzelfde gebouw zit, en dus letterlijk met de lift bereikbaar is. Zo zitten beleidsambtenaren en onafhankelijke wetenschappers veel te dicht op elkaar.”

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) bekijkt of meer afstand nodig is. Hij wil wel eerst de uitkomst afwachten van enkele onderzoeken. De PvdA wil hem die tijd gunnen maar eist wel actie om de onafhankelijkheid te waarborgen.

Kamerlid Stieneke van der Graaf van coalitiepartij ChristenUnie houdt nog een slag om de arm maar wil wel al weten wat de opties zijn: „Hoewel de onderzoeken nog lopen wil ik de minister vragen nu al te kijken naar mogelijkheden om het WODC meer op afstand te plaatsen.” Volgens haar gaat het debat niet alleen over de onafhankelijkheid van onderzoek, maar nog meer „over het vertrouwen dat inwoners mogen hebben in de overheid”.