Partijen vinden nieuwe CO2-maatregelen een goede eerste stap

Partijen in de Tweede Kamer vinden de maatregelen die het kabinet gaat treffen om de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) door moderne kolencentrales flink terug te dringen een goede eerste stap. Klimaatminister Eric Wiebes trekt daarnaast onder andere tientallen miljoenen euro’s uit voor subsidie om woningen te verduurzamen.

D66 vindt dat er nog een lange klimaatweg te gaan is, maar dat het begin er is. „D66 staat schouder aan schouder met alle mensen die de straat op gaan, naar de rechter stappen, of zich op welke manier dan ook inspannen voor het klimaat”, zegt partijleider Rob Jetten.

GroenLinks vindt dat milieuorganisatie Urgenda, wier rechtszaak tegen de staat de bal aan het rollen bracht, trots op zichzelf kan zijn. „Het kabinet zet een substantiële stap met dit klimaatpakket”, zegt Kamerlid Tom van der Lee.

Volgens het CDA zijn de maatregelen realistisch en haalbaar. Maar „het is verstandig eind dit jaar opnieuw te kijken naar wat nodig is”, voegt Kamerlid Agnes Mulder daaraan toe. De ChristenUnie noemt de milieumaatregelen een stap in de goede richting.

De Partij voor de Dieren is kritisch. „Eén stap gezet, nu nog twee stappen vooruit. Ik kijk daarom uit naar het vervolgpakket”, zegt Kamerlid Lammert van Raan. „Bemoedigend dat de aanvullende stappen die nodig waren zijn gezet. Nu volhouden.”