Partijen sluiten principeakkooord over de pensioenen

Het kabinet, werkgevers en vakbonden zijn tot overeenstemming gekomen over de pensioenen. Vakcentrale FNV gaat dit principeakkoord dinsdagavond voorleggen aan de vertegenwoordigers van de leden. Als die instemmen presenteren de bonden, werkgevers en het kabinet woensdag het langverwachte pensioenakkoord, waarover negen jaar is onderhandeld. Dat meldt de NOS.

Over het heetste hangijzer, de stijging van de AOW-leeftijd, is afgelopen nacht overeenstemming bereikt. Het kabinet heeft in een eindbod gezegd bereid te zijn om de AOW-leeftijd minder snel te laten stijgen en wil daar de komende jaren structureel vier miljard euro voor vrijmaken. Voor elk jaar dat we langer leven gaat de AOW-leeftijd met acht maanden omhoog en niet met een jaar zoals nu. De voorman van de vakbond gaat dinsdagavond mandaat voor dit akkoord vragen bij zijn achterban.