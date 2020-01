Partijen overleggen onderling in zaak beelden tramaanslag

Een passagier die vorig jaar maart in Utrecht de aanslag in een tram overleefde, gaat alsnog overleggen met vervoersmaatschappij Qbuzz en het Openbaar Ministerie over beelden van de schietpartij die hij wilde hebben. Dinsdag stonden de partijen tegenover elkaar in de rechtbank, maar die heeft de zaak aangehouden tot 15 februari „omdat de partijen onderling een regeling proberen te treffen”, zegt een woordvoerster.

De man wilde de volledige beelden die op camera’s in de tram zijn vastgelegd, omdat hij daarop kan zien wat de dader precies heeft gedaan bij hem. Hij stelde dat verdachte Gökmen T. in de tram zijn wapen op hem heeft gericht waarna hij een aantal keren de trekker overhaalde. Maar er kwamen geen kogels uit, mogelijk omdat het wapen haperde of omdat de kogels op waren. Ook nadat T. zijn wapen heen en weer had geschud en opnieuw de trekker had overgehaald, gebeurde er niets. Daarna is de dader weggerend. De eiser heeft wel enkele beelden gezien, maar dat was een selectie, en daarop waren volgens hem de gebeurtenissen niet uitgebreid genoeg te zien.

De passagier zei eerder te willen dat het OM de verdachte vervolgt voor poging tot moord dan wel doodslag op hem als persoon. De eiser wil met de beelden aantonen dat T. het echt op hem had gemunt, zodat hij daarmee zijn vordering tegen de verdachte kan onderbouwen. Bij de aanslag vielen vier doden en meerdere gewonden.